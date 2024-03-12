اليوم.. إجراء قرعة الأدوار النهائية لبطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024).

وستنطلق مراسم قرعة كأس الكونفيدرالية في تمام الثانية ظهرًا، على أن تنطلق قرعة دوري الأبطال، في تمام الثالثة ظهرًا، وذلك بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

قرعة دوري الأبطال

تأهل للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ثمانية أندية هى: الأهلي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، آسيك ميموزا الإيفواري، بيترو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني.

وتنص لائحة القرعة، على مواجهة الأندية صاحبة المركز الأول، لأحد أندية المركز الثاني، في الدور ربع النهائي، باستثناء وصيف مجموعته في مرحلة المجموعات.

وبناء على ذلك، سيواجه الأهلي، في دور الثمانية، أحد أندية الترجي التونسي، أو مازيمبي الكونغولي، أو سيمبا التنزاني.

وسيخوض الأهلي، مواجهة الذهاب خارج الديار، قبل أن يستضيف ممثل الكرة المصرية، مباراة الإياب.

قرعة كأس الكونفيدرالية

تأهلت ثمانية أندية للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، كل من الزمالك وفيوتشر، اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، الملعب المالي، أبوسليم المالي، وريفرز يونايتد النيجيري.

وتنص لائحة القرعة، على مواجهة الأندية صاحبة المركز الأول، لأحد أندية المركز الثاني، في الدور ربع النهائي، باستثناء وصيف مجموعته في مرحلة المجموعات.

وقد تشهد القرعة وقوع فريقى الزمالك وفيوتشر في مواجهة مصرية خالص بالدور ربع النهائي للبطولة.

وقد يواجه الزمالك أيضًا أحد فريقي ريفرز يونايتد النيجيري والملعب المالي، بينما من المحتمل أن يواجه فيوتشر، أحد فريقي دريمز الغاني ونهضة بركان المغربي.

وسيخوض الزمالك، مواجهة الذهاب خارج أرضه، بينما سيلعب فيوتشر، مباراة الذهاب في القاهرة.

القنوات الناقلة

ستنقل مراسم سحب قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، عبر قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية، إلى جانب قناة «كاف» عبر اليوتيوب.

مواعيد مباريات الأدوار النهائية لدوري الأبطال

الدور ربع النهائي..

الذهاب: 29، 30 مارس.. الإياب: 5،6 أبريل

الدور نصف النهائي

الذهاب: 19، 20 أبريل.. الإياب: 26، 27 أبريل

الدور النهائي

الذهاب 19 مايو.. الإياب: 26 مايو

مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس الكونفيدرالية

الدور ربع النهائي..

الذهاب: 31 مارس.. الإياب: 7 أبريل

الدور نصف النهائي

الذهاب: 21 أبريل.. الإياب: 28 أبريل

الدور النهائي

الذهاب 10 مايو.. الإياب: 17 مايو