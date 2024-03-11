إيقاف 61 لاعبا كاميرونيا بسبب تزوير الأعمار بينهم نجم "كان"

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن 61 لاعبا يلعبون في دوري الدرجة الأولى المحلي لن يشاركوا في التصفيات الخاصة بالمسابقة، بسبب التلاعب في أعمارهم السنية.

ووفقا للقائمة المعلنة من جانب الاتحاد الكاميروني، فإنه من بين اللاعبين الموقوفين ويلفريد ناثان دوالا، الذي انضم لصفوف منتخب الكاميرون، خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

واستدعي ريجوبير سونج، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، ناثان دوالا، للقائمة النهائية لمنتخب «الأسود غير المروضة»، خلال كأس أمم إفريقيا الماضية، حيث أشيع وقتها أنه اللاعب الأصغر في البطولة، بعدما أكدت وسائل الإعلام المحلية، أنه يبلغ من العمر 17 عاما.

قائمة اللاعبين المستبعدين، ضمت 13 لاعبا من أكاديمية يونج سبورت، وسبعة لاعبين من نادي فيكتوريا يونايتد، من بينهم ناثان دوالا.

وتكررت مسألة الاحتيال والتلاعب في الأعمار السنية في الكاميرون، وفي يناير 2023، أوقف الاتحاد الكاميروني 21 لاعبًا من أصل 30 لاعبًا دوليًا تحت 17 عامًا تم اختيارهم للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في نفس الفئة العمرية.