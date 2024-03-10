الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لويس أنريكى: مبابى لاعب رائع وأتمنى له التوفيق فى المستقبل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أشاد الإسباني لويس أنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان بإمكانات وقدرات كيليان مبابي، مهاجم الفريق، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مسيرته الكروية المستقبلية.

وقال إنريكي، في تصريحات إعلامية عقب مباراة باريس سان جيرمان وريمس: "أتمنى كل التوفيق لكيليان مبابي في مستقبله".

وأضاف: "أنه لاعب رائع وأكثر من ذلك كشخص. أتمنى له كل التوفيق حقًا”.

وحل كيليان مبابي، بديلاً في الشوط الثاني من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ريمس، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دو برانس" في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الفرنسي.

وأكدت تقارير إعلامية متعددة أن مبابي سينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم الجديد، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 56 نقطة، بفارق عشر نقاط، عن بريست، صاحب المركز الثاني.

لويس انريكي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ريمس ريال مدريد الإسباني

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