الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. الإعلان عن قائمة المنتخب الوطنى لمعسكر مارس

حسام حسن
حسام حسن

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، قائمة منتخب «الفراعنة» الذي يستعد للدخول في معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي، المقرر لها الشهر الجاري.

الإعلان عن قائمة المنتخب سيكون خلال مؤتمر صحفي سيعقده حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدرب المنتخب، في الثانية من ظهر اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسيعلن التوأم خلال المؤتمر الصحفي، كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

وستشهد فترة التوقف الدولي المقبلة، مشاركة المنتخب الوطني في دورة ودية دولية ستحضتنها دولة الإمارات، التي ستتواجد فيها أيضا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وستقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر، مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.

7 لاعبين محترفين في قائمة المنتخب الوطني

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن في وقت سابق استدعاء سبعة لاعبين محترفين في الخارج، لخوض المعسكر المقبل، هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، محمد شريف (الخليج السعودي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري).

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار. 

وودع الفراعنة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاثة بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2.

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