الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. بوركينا فاسو تعين مدربا جديدا لخلافة هوبير فيلود

براما تراوري
براما تراوري

عين الاتحاد البوركيني لكرة القدم، المدرب الوطني براما تراوري، من أجل تولى تدريب منتخب بلاده، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد البوركيني، نبأ تعيين تراوري، من خلال بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

ومن جانبه، عقد الاتحاد البوركيني، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، من أجل تقديم المدرب الجديد لمنتخب «الخيول» لوسائل الإعلام، وذلك بمقر الاتحاد.

وسيخلف المدرب الوطني براما تراوري، في منصب المدير الفني للمنتخب البوركيني، الفرنسي هوبير فيلود، الذي قرر اتحاد الكرة المحلي، عدم تجديد التعاقد معه، بعد النتائج السيئة التي حققها منتخب بوركينا فاسو، في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وكان المنتخب البوركيني، قد خرج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عقب السقوط في فخ الهزيمة أمام نظيره المالي، بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض منتخب بوركينا فاسو، مواجهتين أمام مصر وسيراليون في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر لهما في يونيو المقبل.

ويحتل منتخب مصر، صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو (على الترتيب)، في المركزين الثاني والثالث، برصيد 4 نقاط لكليهما.

ويحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا، المركزين الرابع والخامس، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب جيبوتي، المركز الأخير، دون رصيد من النقاط.

الاتحاد البوركيني لكرة القدم براما تراوري هوبير فيلود المنتخب البوركيني بوركينا فاسو مصر سيراليون تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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