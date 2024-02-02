الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو

كشفت تقارير إعلامية، عن أن الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطط لعدم استمرار الفرنسي هوبير فيلود، في منصبه، كمدير فني لمنتخب "الخيول".

وذكر موقع "Sport Drome"، أن الاتحاد البوركيني لن يجدد عقد هوبير فيلود، والذي سينتهي خلال شهرين، مشيرًا إلى أن مسألة تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي لن تكون موضوعا للمناقشة داخل الاتحاد.

وأشار الموقع، إلى أن الاتحاد البوركيني سيفتح الباب قريبا من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلفا لـ"فيلود".

ويأتي القرار المتوقع بعدم تجديد عقد هوبير فيلود، عقب خروج منتخب بوركينا فاسو، من كأس الأمم الإفريقية الحالية، المقامة بكوت ديفوار.

وودع المنتخب البوركيني، منافسات أمم إفريقيا 2023، عقب الخسارة أمام مالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن دور الـ16 للبطولة.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

وستخوض بوركينا فاسو، مواجهتين أمام مصر وسيراليون، في يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني في المجموعة الأولى للتصفيات، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب مصر "المتصدر" برصيد 6 نقاط بعد فوز الفراعنة على جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة 6-0 و2-0 على الترتيب.

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