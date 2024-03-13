الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شركة "الريف المصرى الجديد" توفر السلع الغذائية لمنتفعى الـ ١.٥ مليون فدان بأسعار مخفضة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد - المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان -، قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمناطق المغرة وغرب المنيا وإمتداد غرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية مخفضة بنسب تتراوح ما بين ١٥ و٣٠% عن سعر السوق، مؤكدًا قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اللواء عمرو عبد الوهاب لمنطقة غرب المنيا وتفقده لمنفذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للشركة هناك.. حيث شدد خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

"الريف المصري": 2024 عام التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الـ1.5 مليون فدان

 

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ندوة إرشادية للمزراعين والمنتفعين بمنطقة آبار الريف المصري بتوشكى

 

أسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين ١٥ و٣٠% عن سعر السوق
 


كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ ١.٥ مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.
وثمن اللواء عمرو عبد الوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ "منافذ الريف المصرى الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والإجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.

الريف المصري الجديد السلع الغذائية الأساسية واللحوم وزارة التموين السلع الأساسية شركة تنمية الريف المصري الجديد

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