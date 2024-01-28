الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنفوجراف.. زيادة في صادرات مصر الغذائية والزراعية بنحو 50 ألف طن

صادرات
صادرات

أصدر الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الرابع لعام 2024، عن الفترة من 20 - 26 يناير الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.


نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة.


وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية. 


وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لـ1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.


وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي، بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.


ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة. 


واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.


وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1620 رسالة بنحو 315 ألف طن لعدد 680 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها اندونيسيا، أوكرانيا، ماليزيا والصين. 


وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 412 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 285 رسالة.


وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 703 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر. 


ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 7 زيارات تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز في محافظات القاهرة، الجيزة والشرقية.


كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (الوجه البحري) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب" (الصوامع – الشون – الهناجر) للإمتثال لإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.

انفوجراف بنحو روسيا الف زيادة صادرات مصر الغذائية

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