الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا الزراعة والشباب يبحثان حل قضايا نادي سموحة الرياضي قانونيًا

وزير الزراعة ووزير
وزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،   اجتماعًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة  لبحث حل قضايا نادي سموحة الرياضي قانونيا،  بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادي، وممثلين عن الوزارتين.

وقال "القصير" انة خلال الاجتماع استمع لكافة وجهات النظر وناقش مختلف القضايا القانونية التي تواجه نادي سموحه، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ودراسة القضايا بشكل مفصل ووضع حلول قانونية مناسبة، كما تم الاتفاق على التواصل مع الجهات المختصة الأخرى لحل هذه القضايا بشكل نهائي.

وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة تقدم كل الدعم للشباب مصر مشيدا بالتعاون البناء مع وزارة الشباب في هذا الاطار وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الاجتماع هو الحرص علي ايجاد حلول لقضايا نادي سموحه بشكل عادل وقانوني، مشيرًا إلى أن حل قضايا نادي سموحه قانونيا يؤدي إلى تحسين الاستقرار المالي والإداري للنادي، كما يساعد على تطوير النادي وتحسين أدائه الرياضي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لحل قضايا النادي، صاحب الجماهيرية الكبيرة بالإسكندرية والعمل علي ايجاد حلول قانونية مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات الهامة.

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