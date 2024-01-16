متابعة القمح وتحصين طيور.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 128 من إصدار "الزراعة في كل مصر"، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 9 وحتى 15 يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملاتها الرقابية على اأسواق اللحوم، حيث تم ضبط 24 طنا و406 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بكفر طهرمس وصفط اللبن، وجرى رش وتجريع وعلاج 1319 رأس ماشية وعقدت ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، وضبطت 6 أطنان و196 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تحصين 158 ألف و389 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

المرور على الزراعات الشتوية

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الزراعات الشتوية المختلفة والاستماع إلى المزارعين لحل مشاكلهم، كما تم تنفيذ ندوة حقلية حول محصول البطاطس، كذلك أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بشبين الكوم تحت عنوان الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة من منتجات الالبان، كما تم إزالة (11) حالة تعدى على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة إرشادية موسعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على نواحي مركز المنصورة وشربين وطلخا وبلقاس للاطمئنان على المحاصيل الشتوية ومتابعة زراعات القمح والبنجر، كما تم المرور على الإدارات الزراعية بالمنزلة ومنية النصر لمتابعة أعمال الإدارة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعاونية، لمتابعة صرف مستلزمات الإنتاج ومتابعة برامج الشحن بالجمعيات، وتشغيل مشروعات التعاون الزراعي، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في الوحدة البيطرية بسيدي سالم وتم فحص حالات تأخر الحمل والتهابات الرحم وأمراض الضرع باستخدام كافة وسائل التشخيص وسحب العينات اللازمة للفحص المعملي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان، قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد، لدعم المربين وتقديم الخدمات البيطرية لهم بالمجان، كما تم الانتهاء من تحصين 642 ألف و32 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 14277 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الصوب الزراعية بجمعية التحرير، كما تم إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس ورش 85 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

تربية طفيل الترايكوجراما وإطلاقه بحقول النخيل



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، البدء في أعمال تشغيل معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما وإطلاقه بحقول النخيل بسيوة لمكافحة الآفات، كما قامت الإدارة الزراعية بسيوة بالبدء في أعمال تشغيل معمل طفيل الترايكوجراما لعام 2024، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية، فضلا عن متابعة صرف الأسمدة، كذلك تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وعقد يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه بالأنشطة الزراعية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية وخاصة القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتي وجدت بحالة جيدة وتم التنبيه بضرورة التواصل مع المزارعين وتنفيذ التوصيات الفنية المقررة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة محصول القمح لدى المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومتابعة حركة الأسمدة.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية، حيث تم فحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين في قري محافظة الفيوم، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور الميداني على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية بقرية بني رزاح مركز أبنوب، حيث تم المرور على زراعات القمح وبنجر السكر والفول البلدي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، قافلة بيطرية بمدينه حلايب وأبورماد وضواحيها، لتحصين 1000 رأس من الأغنام والماعز للقاح النيموباك، و100 رأس من الماعز والأغنام باللقاح الجامع (الكولستريديا)، و3 رؤس ضد مرض التيتانيوس، كما تم 200 طائر من الدواجن ضد مرض أنفلونزا الطيور الأحادي، 350 طائر ضد مرضي النيوكاسل والإنفلونزا، وكذلك تلقيح 200 طائر بلقاح الإنفلونزا H5N2، و200 طائر بلقاح النيوكاسل.