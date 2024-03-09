السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتفقد معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال جولته

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، الذي أقامته وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

والتقى وزير الزراعة، خلال جولته التفقدية، بالمواطنين والعارضين، وأكد على ضرورة التيسير الدائم لهم، وتوفير كل سبل الراحة والدعم.

وأكد القصير على ضرورة استمرار ضخ السلع الغذائية والمنتجات سواء من القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة أو من شركات القطاع الخاص، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، والتي تتمتع أيضًا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، للحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار، وتوفيرها بجودة عالية.

ووجه وزير الزراعة بالاستمرار أيضًا في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة، والبالغ عددها 274 منفذًا ثابتًا و33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بما يشمل جميع المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشاد القصير بالقائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، وبدورهم الوطني.

وكان كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد افتتحا معرض "خير مزارعنا لأهالينا" للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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