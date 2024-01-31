ندوة إرشادية للمزراعين والمنتفعين بمنطقة آبار الريف المصري بتوشكى

نظَّم فريق من محطة بحوث توشكى التابعة لمركز بحوث الصحراء، ندوة إرشادية للمزارعين والمنتفعين بمنطقة آبار شركة تنمية الريف المصري بتوشكى، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور المراكز البحثية العلمية فى دعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع.

توعية المزارعين

وأوضح "شوقي" أن الهدف من الندوة هو توعية المزارعين وحثهم على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتعريفهم بالمحاصيل وأصنافها التي تجود زراعتها بالمنطقة ومواعيد زراعتها المثلى، وكذلك تحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم وذلك لترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وذلك لزيادة المساحات المنزرعة بالمنطقة بالمحاصيل المهمة والاستراتيجية والحصول على إنتاج اقتصادي عالي، مما يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين والمزارعين والمستثمرين لتقديم النصائح والإرشادات وذلك بتوجيهات مباشرة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأرضي وضمن خطة المركز.

وأكد الدكتور سعد نصار، رئيس محطة بحوث توشكى، أهمية الزراعة في المواعيد المناسبة والعروات المناسبة للظروف الجوية للمنطقة، وكذلك إنتقاء الأصناف المناسبة طبقا للخريطة الصنفية لكل محصول، وضرورة استخدام برامج ري وتسميد بالكميات المثلى تستند إلى إسلوب علمي وذلك لترشيد إستخدام المياه مما يسهم فى زيادة المساحة المنزرعة على كل بئر مياه جوفي، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من المخلفات النباتية مثل نواتج تقليم أشجار الفاكهة والنخيل وكذلك الحشائش ومخلفات المحاصيل فى نهاية الموسم الزراعي وعدم إشعال النيران بها وحرقها كما يفعل كثير من المزارعين ولكن يتم تدويرها بفرمها وإستخدامها فى تصنيع سماد عضوي (كمبوست) وإنتاج أسمدة عضوية خالية بذور الحشائش والإصابات المرضية تستخدم فى تسميد الزراعات.