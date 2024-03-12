حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهدافه بالأسلحة الصاروخية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وإصابته إصابةً مباشرة.‌‏

كما استهدف حزب الله، ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وحقق إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان اليوم: "تصدى مجاهدونا ‏لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل المناوشات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وسط مخاوف من تطور التبادل الصاروخي إلى حرب شاملة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية، مساء أمس الاثنين، على أحد المراكز التابعة لـ"حزب الله" اللبناني بين بلدتي "الأنصار" و"دورس" في جنوب مدينة بعلبك، في شرق لبنان.



وأسفرت الغارات عن سقوط 10 جرحى نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، بينهم إصابات بجروح خطيرة.