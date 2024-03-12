"Cia": لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

اعتبر مدير وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، اليوم، أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه من المهم مواصلة العمل لتحقيقه.

وقال بيريز في تصريحات صحفية: "من الممكن إحراز تقدم لكن هناك قضايا معقدة للغاية يجب حلها وهذا الأمر ليس مستحيلا"، معربًا عن أماله في التزام الجماعات الموالية لإيران بوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه في غزة.

فيما حذرت مديرة الاستخبارات الأمريكية افريل هينز، من تهديدات أمنية جديدة قد تواجه الولايات المتحدة نتيجة للحرب في غزة.

وفي جلسة استماع سنوية حول التهديدات الأمنية العالمية، قالت هاينز إن "هذه الأزمة حفزت العنف لدى مجموعة من المنظمات حول العالم"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة امتدادات وتأثيرات ذلك، فمن المحتمل أن يحمل الصراع في غزة "تهديدات إرهابية قد تستمر لأجيال"، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".