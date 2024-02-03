شـهـيد و6 إصابات فى قصف إسرائيلى قرب مستشفى الأوروبى شرق خان يونس

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم السبت، محطة وقود نجوم عبسان قرب مستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

وأسفر القصف، قبل قليل، عن استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين.

فيما أفاد شهود عيان لوكالة شهاب الفلسطينية، بوقوع قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقرب الحدود المصرية.

فلسطين تحذر من خطر يهدد حياة 1.5 مليون شخص فى غزة

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطر يهدد 1.5 مليون فلسطيني في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بنقل عملياته إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وغيره من المسئولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء مرحلة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.

وأضافت أن "قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه".

وتابعت أنه "بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في غزة يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب واستكمال المجازر وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجميع المناشدات الدولية التي تُجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

وسبق، أن قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء اليوم السبت، إننا لن ننخرط في أي تفاهمات دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلًا سياسيًا واضحًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.