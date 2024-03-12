أول تعليق من الزمالك على نتيجة قرعة ربع نهائى الكونفيدرالية

علق رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على مواجهة الفارس الأبيض المرتقبة أمام مودرن فيوتشر في دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023 /2024).

وقال “نصوحي” ممثل الزمالك في القرعة التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي، خلال تصريحات له: في إفادة بالنسبة لنا أننا لن نسافر خارج القاهرة، بالإضافة إلى أفضلية الجمهور، إن شاء الله نحصل على اللقب لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا".

وتابع: "لا يوجد فريق سهل أو صعب، نحن الزمالك ونركز في المباراة القادمة أمام فيوتشر، وبعد ذلك سننظر لباقي المنافسين".

وأضاف: "نحن ما زلنا نبني والزمالك قادم وبقوة، خسرنا مباراة الكأس، ولكن الناس رأت المدرب وعمله في الملعب، وإن شاء الله القادم أفضل".

واختتم: "أي بطولة الزمالك يشارك فيها يُنافس عليها، والزمالك ليس مكانه الكونفيدرالية بل دوري الأبطال، ولكن إن شاء الله سنحصل عليها".

موعد مواجهتي الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفيدرالية الإفريقية

وتقام مواجهتا الزمالك أمام مودرن، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ذهابا 31 مارس الجاري وإيابا 7 أبريل المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

ويتأهل الفائز من مواجهتهما للدور نصف النهائي، وانتظار الفائز من مواجهة دريمز الغاني والملعب المالي.

وتقام مباريات نصف نهائي الكونفيدرالية أيام 21، و28 أبريل.

بينما تقام المباراة النهائية يومي 10، 17 مايو.

ويحصل الفائز بهذه البطولة على جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار.

وتأهل الفارس الأبيض للدور ربع النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تصدر المجموعة الثانية بدور المجموعات برصيد 13 نقطة.

نتائج قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك ضد مودرن فيوتشر.

أبوسليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي.

ريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

الملعب المالي ضد دريمز الغاني.