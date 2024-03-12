صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

كشفت قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن خصم نادي الزمالك في هذا الدور من البطولة.

تأهل الزمالك للدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تصدر المجموعة الثانية بدور المجموعات، بعدما حصد 13 نقطة.

ويلتقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، والذي تأهل في وصافة المجموعة الثانية، خلف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وتأهلت 8 أندية للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، كل من الزمالك وفيوتشر، اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، الملعب المالي، أبوسليم المالي، وريفرز يونايتد النيجيري.

ويحصل الفائز بهذه البطولة على جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار.

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية أيام 31 مارس، و7 إبريل.

وتقام مباريات نصف النهائي أيام 21، 28 إبريل.

وتلعب المباراة النهائية يومي 10، 17 مايو.