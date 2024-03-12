أبو عاصي يوضح لـ"أبواب القرآن" الفرق بين التفسير الباطني والصوفي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن هناك فرقًا بين ما يسمى بالتفسير الباطني للقرآن والتفسير الصوفي للقرآن.

وأضاف أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن التفسير الباطني مرفوض لأن التفسير الباطني خروج عن منطق العقل وخروج عن منطق اللغة وخروج عن منطق الأسس العامة للدين.

وتابع: "على سبيل المثال عندما تقرأ في بعض التفاسير "مرج البحرين يلتقيان" "علي وفاطمة" هذا تفسير شيعي باطني، وعندما تقرأ مثلًا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة "البقرة عائشة" تفسير باطني".

واستكمل: "لكن "فاخلع نعليك" هذا خطاب لسيدنا موسى "إنك بالوادي المقدس طوى" مشيرًا إلى أن القشيري وهو من كبار المتصوفة يقول فاخلع نعليك أي حذائك ويحتمل فاخلع الدنيا من قلبك فهنا تفسير مقبول".

وأوضح "أبو عاصي" أن التفسير الصوفي شرطه أن يوافق اللغة والشرع ولا يعود على السياق القرآني بالإبطال، إنما التفسير الباطني يعود على السياق القرآني بالإبطال.

وأكد أن التفاسير الصوفية لها شروط، متابعًا: "عندما نقرأ في التفسير الصوفي نشوف هل اللغة تقر هذا لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهل الشريعة تقر هذا التفسير فأقبله ولا الشريعة لا تقره؟".