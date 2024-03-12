أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": مشكلتنا فى رمضان الاهتمام بالتجويد وإغفال المضامين

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن ثاني مبدأ من مبادئ القراءة العصرية للقرآن الكريم هي التدبر في الكون وفي النفس، متابعًا: "القرآن يقول "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها".

وأضاف أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" و"الحياة": "لدينا مشكلة خصوصًا في رمضان، نحن نهتم بالتجويد وبإتقان التلاوة وهذا مطلوب وبالألفاظ لكن نغفل تمامًا المضامين".

وتابع: "المطلوب قراءة صحيحة متدبرة، وليست قراءة صحيحة فقط" مشيرًا إلى أن الناس يقولون في رمضان كم ختمة ختمت لكن الصحيح أن نقول كم ختمة فهمت كم ختمة تدبرت كم ختمة تجسد القرآن في نفسك كما تجسد في النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن".