المفتى: الصوم يأخذ بيد العبد إلى الرحمة والمغفرة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان من أهم مواسم الخير للأمة المحمدية، مشيرًا إلى أن رمضان فيه أداء لركن عظيم من أركان الإسلام.

وأضاف "علام" خلال تقديم برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إتاء الزكاء، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا".

وأكد مفتي الجمهورية أن أداء هذا الركن العظيم "الصوم" يأخذ بيد العبد إلى الرحمة والمغفرة، كما بشر النبي بقوله: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وتابع: "الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان" مستشهدًا بقوله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"، مشيرًا إلى أن الله عز وجل أنزله في خير الليالي التي هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر.