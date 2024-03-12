الثلاثاء 12 مارس 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": كل تفسير للقرآن يعارض مصالح الناس وحياتهم مرفوض

أبو عاصي
أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن كل تفسير يعارض مصالح الناس وحياة الناس تفسير مرفوض وهذه قاعدة.

وأضاف "أبو عاصي" خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناتي "إكسترا نيوز" و"الحياة" أن تفسير القرآن محوره الإنسان، موضحًا أن القرآن كله من أوله إلى أخره إما خطاب إلى الانسان أو حديث إلى الانسان إما حديث عن الإنسان.

وتابع: "افتح المصحف الـ114 سورة إما خطاب الإنسان أو حديث عن الإنسان، فالقرآن محوره الانسان، يبقى لازم في هذه الحالة أحقق مصلحة هذا الانسان".

وأردف "أبو عاصي": "هل تتصور أن ربنا يبعت لك خطاب يشقيك؟ يبعت لك خطاب يكون ضد مصلحتك يعوقك في الحياة، هذا كلام غير منطقي".

محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن تفسير القرآن الكريم محمد الباز

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