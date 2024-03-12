الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الطلاق لا يقع إلا بالنية

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الطلاق يجب أن تصحبه النية.

وأضاف "أبو عاصي" خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على "إكسترا نيوز" و"الحياة": "البعض قال إن لفظ يخرج من الرجل مراته تطلق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق فلو واحد قاعد بيهزر مع مراته تبقى طالق، أما أرجع للقرآن الكريم أقول له يقول لي "وإن عزموا الطلاق" العزم هنا النية، إذا ليس هناك عقد".

وتابع: "الطلاق عقد من العقود، وفقهاء الشريعة في القاعدة العامة يقولون الامور بمقاصدها، أي أمر بالمقصد بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأمور بمقاصدها فلازم أبحث عن القصود".

واستكمل: "لذلك ربنا يوم القيامة في ناس متصورة إن الحساب هيكون على العمل فقط لكن القصور لها دخل النيات لها دخل فمثلًا ممكن واحد يرتكب كبيرة من الكبائر والتاني يرتكب فربنا ينظر لهذا الشخص في قصده ولهذا الشخص في قصده فكل واحد حسب ما يعتقد لا يكلف الله نفسًا الا وسعها".

محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن تفسير القرآن الكريم محمد الباز الطلاق

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