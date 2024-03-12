الثلاثاء 12 مارس 2024
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المفتي: الصوم يعين المسلم على كبح جماح شهوته

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أعان عباده للصوم على التحكم في الشهوات، متابعًا: "فيتحكم العبد نهارًا في شهوتي الطعام والشراب وغيرها من مبطلات الصوم".

واستشهد "علام" خلال تقديم برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة" بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" موضحًا أن معنى وجاء أن يكون الصوم له درعًا وحماية من الوقوع في الذنب الذي يوصل لغضب الله.

وأكد المفتي أن الصوم يعين المسلم على كبح جماح شهوته وأن يملك نفسه لا أن تملكه تلك الشهوات، متابعًا: "الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين ليلًا ما حرمه نهارًا في شهر رمضان" مؤكدًا أن شهر رمضان مُهدت فيه طرق التوبة ويُسرت فيه الطاعات.

رمضان شهر رمضان المفتي مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الحياة

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