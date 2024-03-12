الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

هل تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات؟.. محمد سالم أبو عاصي يوضح

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الأحكام لا تؤخذ من رؤى المنامات، مؤكدًا أننا نأخذ الحكم من مصدر من الكتاب أو من السنة وليس من رؤى المنامات ولا الكشوف ولا الإلهامات.

وأضاف "أبو عاصي" خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هنا نضع أيدينا على نقطة خطيرة وهي هل نفسر القرآن بأن الشيخ الولي الصالح الواصل إلى الله يأتيه الرسول في المنام ويقول له تفسير الآية دي كذا فيقول لنا كذا هل هذا الكلام يقبل؟ الجواب لا يقبل".

وأوضح أن العصمة في الكتاب والسنة وليست في الرؤى والمنامات، متابعًا: "الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ويقول ضُمنت لنا العصمة في الكتاب والسنة ولم تضمن في الكشوف والالهامات والرؤى".

وتابع: "هذه أمور شخصية خاصة لكن هذا لا يكون أو لا يسري قانونًا عامًا فكيف أن نقول إننا نقرأ القرآن بفهم وبغير فهم والنص القرآني يقول "أفلا يتدبرون القرآن" ويقول "والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا".

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