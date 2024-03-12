المفتي: المسلمون دائمًا على موعد مع الانتصارات على أهل الباطل في رمضان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ليلة القدر خير من ألف شهر، مشيرًا إلى أنها ليلة يفاض فيها النور وتغمرها السكينة والسلام وتتنزل فيها الملائكة بالرحمات على العباد.

وأضاف "علام" خلال تقديم برنامج "حديث المفتي" المُذاع على قناة "الحياة" أن الله سبحانه وتعالى فرّق في شهر رمضان الكريم بين الحق والباطل، متابعًا: "حيث صفدت في الشياطين والجن وذلك علامة على علو صوت الحق والخير".

وتابع: "شهر رمضان تشتد فيه العزائم ويكون المسلمون فيه دائمًا على وعد من الانتصارات على أهل الباطل والفساد، فانتصر فيه المسلمون في معركة بدر الكبرى على أهل الظلم والشرك رغم ما كانوا فيه من قلة عدد وعتاد".

واستكمل: "كما انتصر جيش أهل مصر المدافع عن أرضه وعرضه في حرب أكتوبر المجيدة يوم العاشر من رمضان".