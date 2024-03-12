الثلاثاء 12 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

تفاصيل تنفيذ 22222 وحدة سكينة ضمن المبادرات الرئاسية بالعاشر من رمضان

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع باحدي المشاريع بالعاشر

كشف المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن حجم مشروعات قطاع الإسكان الجاري تنفيذها خلال العام المالى وفقا لخطة الدولة والمبادرة الرئاسية والتي تتضمن تنفيذ عدد 22222 وحدة سكينة بواقع 925 عمارة سكينة بعده مبادرات رئاسية منها مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين ونموذج العمارة الخضراء صديقة للبيئة. 

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وفيما يخص مبادرة الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان 

أعلن المهندس علاء منيع في تصريح خاص لـ"الدستور" وقد يستحوذ مشروع الإسكان على نصيب الأسد من إجمالي عدد الوحدات الكلية ليسجل نحو 16618 وحدة سكينة 692 عمارة سكينة نموذج 90 متر مربع وقد تصل نسبة انجاز المشروع نحو 78.2 %.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه جار طرح 2040 وحدة سكينة بواقع 85 عمارة سكينة بمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن تم الانتهاء من تنفيذ عدد الوحدات نحو 57160 الف وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع. 

نصيب مشروع سكن لكل المصريين بالعاشر 

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه بلغ نصيب مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة العاشر من عدد الوحدات نحو 1632 وحدة سكينة بواقع 68 عمارة سكينة وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 70%. 

وفيما يخص مشروع نموذج العمارة الخضراء 

صرح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن تم تنفيذ إجمالي عدد وحدات  نموذج العمارة الخضراء الصديقة البيئة بنحو 3972 وحدة سكنية يواقع تنفيذ 165 عمارة، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنطقتين بالمدينة المنطقة الأولى وتنفيذ 1842 وحدة سكينة بمشروع العمارة الخضراء بواقع 76 عمارة سكينة بمنطقة الخدمات الإقليمية وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 15%، مشيرا إلى أن جار تنفيذ مشروع العمارة الخضراء بحي الزقازيق الجديدة بالمدينة حيث يتم تنفيذ عدد 2130 وحدة سكينة بواقع 88 عمارة سكينة كما بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 12.5%.

لمبادرة الرئاسية مشروعات 22222 الف مبادرات رئاسية العمارة الخضراء سكن المصريين الاجتماعي الاسكان

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