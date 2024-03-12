الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

"الخارجية الفلسطينية": نتنياهو يمنح أرضنا ترضية للمستعمرين لإطالة أمد بقائه بالحكم

نتنياهو
نتنياهو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمنح الأرض الفلسطينية المحتلة كجوائز ترضية لشركائه المستعمرين على حساب دماء الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله وأرض وطنه، لإطالة أمد بقائه في الحكم.

وأدانت بأشد العبارات، في بيان لها، مساء الإثنين، إقدام مستعمرين على تسييج بؤرة استعمارية في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات شمال أريحا، واعتبرته إمعانًا في شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها، علمًا بأنها البؤرة الثانية التي يقيمها المستعمرون وجمعياتهم الاستعمارية خلال 24 ساعة، بعد بؤرة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

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وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع، باعتباره تخريبًا متعمدًا للأوضاع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي، خاصة أن الاستعمار جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ويلعب دورًا تخريبيًا في تقويض فرصة حل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

ورأت أن إقامة بؤرتين استعماريتين خلال 24 ساعة على أرض دولة فلسطين هو تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف بالعقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من المستعمرين المتطرفين.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، يشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على التمادي في تعميق الاستعمار الإحلالي.

والأربعاء الماضي، أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

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