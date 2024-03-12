الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

200 طن غذاء.. انطلاق أول سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة

سفينة مساعدات من
سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة

انطلقت أول سفينة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص، اليوم الثلاثاء، حاملة نحو 200 طن من الغذاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء القبرصية قد أعلنت، مساء أمس، عن أن سفينة تحمل مساعدات لغزة ستتحرك من ميناء لارنكا خلال الساعات المقبلة. 

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وذكرت "رويترز" أن مغادرة السفينة مرتبطة بإنشاء رصيف مؤقت في غزة لتسهيل عمليات التسليم.

وسبق وكشفت جمعية الهلال الأحمر المصري عن إعداد وجبات إفطار للنازحين داخل قطاع غزة وتعبئتها وتوزيعها بالداخل الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الوجبات يتم إعدادها من خلال متطوعي الهلال الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجستية وقطاع غزة.

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وأضافت أنه تم افتتاح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الخط يُشكل خطوة إنسانية تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا كمرحلة أولى.

وأضافت أنها تستهدف تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي، بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية الفلسطينية.

وأكدت أن الأنشطة الترفيهية تستهدف تخفيف الأثر الناجم عن وطأة الأحداث التي عاصرها الأطفال.

وكانت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد أكدت، أمس الإثنين، أن هناك مجاعة وشيكة في شمال غزة إذا لم يزد حجم المساعدات التي تدخل القطاع بشكل كبير.

وأوضحت "مكين"، في مؤتمر صحفي في روما بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة": "في الوقت الحالي يشعر برنامج الأغذية العالمي بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة، خاصة الشمال الذي يقع في قبضة كارثة إنسانية".

ميناء لارنكا قبرص مساعدات إغاثية قطاع غزة الغذاء

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