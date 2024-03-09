4 شهداء من أسرة واحدة جراء غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، قبل قليل، بأن الغارة الإسرائيلية على المنزل في حي العين وسط خربة سلم جنوب لبنان، راح ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخين من نوع جو-أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد أب وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر.

من جانبها، عملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال الشهداء ونقلهم الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى وقوع أكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي ايضا.

كما تسببت الغارة بتدمير البيت بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.

جيش الاحتلال: استهدفنا مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان

وسبق، وأعلن جيش الاحتلال، عن أنه جرى استهداف مراكز قيادة تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود الجنوبية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وكان حزب الله اللبناني أعلن عن استهدافه موقع زبدين الواقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، محققًا إصابات مباشرة؛ الأمر الذي تسبب في الرد من قِبل القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع ‏رويسة القرن وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتهما إصابة مباشرة. ‏

وسبق أن أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته بشكل مباشر.

قال حزب الله، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".

وذكر: "إن الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة، وليست تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي حرج جبل اللبونة، الذي أحرق أكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعتبر من أكبر الأحراج في الجنوب".