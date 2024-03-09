السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله يستهدف عدة مواقع فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

مزارع شبعا
مزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع ‏رويسة القرن وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وإصابتهما إصابة مباشرة. ‏

وسبق أن أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته بشكل مباشر.

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

وقال حزب الله، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".

وذكر: "إن الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة، وليست تلك المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي حرج جبل اللبونة، الذي أحرق أكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعتبر من أكبر الأحراج في الجنوب".

 

حزب الله مزارع شبعا لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية احتلال جنوب لبنان

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