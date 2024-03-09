السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع الحصيلة إلى 25.. وفاة شابة ورضيع نتيجة سوء التغذية والجفاف شمال غزة

غزة
غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة شابة ورضيع عمره شهران، بسبب الجفاف وسوء التغذية، شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر ذاتها، إنه بوفاة الشابة والرضيع، ترتفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 25 في قطاع غزة، وإن هذه الحصيلة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.

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ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وفي هذا السياق، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال القطاع مرتفعة للغاية وأعلى بنحو ثلاثة أمثال مما عليه الوضع في جنوب القطاع.

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن سوء التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لتدمير البنية التحتية ونقص في الماء والغذاء والدواء منذ بداية العدوان.

وأضافت الصحة العالمية، أن طفلًا واحدًا من بين كل ستة أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع، موضحة أن هذا كان في شهر يناير، الماضي، لذا من المرجح أن يكون الوضع اليوم أسوأ.

120 ألف أسرة تعانى من مجاعة حقيقية فى شمال قطاع غزة

وسبق، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، عن أن 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية شمال القطاع الفلسطيني، وأن 80% من المنازل في غزة وشمالها باتت غير صالحة للسكن.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن "قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، وإن 120 ألف أسرة تعاني من مجاعة حقيقية في شمال القطاع".

وأضاف: "لم تدخل مساعدات والاحتلال تعمد ذلك في إطار سياسة التطهير العرقي"، مشيرًا إلى أن "الجميع أصبحوا مرهونين لسياسة الاحتلال".

وفاة شابة رضيع سوء التغذية الجفاف قطاع غزة

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