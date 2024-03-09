المفوض العام لـ"الأونروا" يبدى تفاؤلًا حذرًا باستئناف الدعم المالى للوكالة

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني عن تفاؤل حذر باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة.

وقال لازاريني في مقابلة مع قناة "آر تي إس" السويسرية، إنه "متفائل بحذر بشأن قرار عدد من المانحين استئناف تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصًا بعد نشر تقرير كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقييم عمل الوكالة، لدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى تعليق نحو 15 دولة مساعداتها للأونروا.

كندا والسويد تعلنان استئناف تمويل الأونروا

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كندا والسويد الجمعة والسبت عن استئناف تمويل الأونروا.

في ظل الوضع الذي تمر به الوكالة الأممية، قال لازاريني "عليّ اليوم أن أتعامل مع وضع وجودي لوكالتنا في منطقة تمر بأزمة مزلزلة سيكون لها بالتأكيد تأثير لعقود مقبلة".

وحذر لازاريني من أن الوكالة مهددة بالموت، ومهددة بالتفكيك، معربًا عن اعتقاده أنه بدون الأونروا، سيحرم الشباب الفلسطيني من بيئة تعليمية مستقرة، الأمر الذي سيزرع ببساطة بذور مزيد من الكراهية في المستقبل.

كما نبه المفوض الأممي من أنه في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح حيث يحتشد نحو 1.5 مليون فلسطيني وفقًا للأمم المتحدة، قائلًا "هناك احتمال أن يحاول الناس الفرار باتجاه مصر" وأن غزة "لن تعود أرضًا للفلسطينيين".

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبوهولي، اليوم السبت، أستراليا إلى استئناف تمويلها المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي أعلنت عن تجميده.

وأكد أبوهولي خلال لقائه، اليوم السبت، في مقر دائرة شئون اللاجئين بمدينة رام الله، ممثل أستراليا لدى فلسطين إدوارد رسل، أن أستراليا تعد من الداعمين على المدى الطويل للأونروا، وهي شريك ومانح أساسي لها على مدى أكثر من ستة عقود، وغياب تمويلها سيؤثر وبشكل مباشر على استقرار ميزانيتها وخدماتها المقدمة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني.