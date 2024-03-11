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خلال شهر رمضان.. فوائد مشروب الكيوي بالفراولة والليمون المضاد للالتهابات

مشروب الفراولة بالليمون
مشروب الفراولة بالليمون

يحرص كثير من المواطنين مع بداية شهر رمضان معرفة مشروب صحي ومغذي مضاد للالتهابات عبر جوجل، فتقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد في الحصول على قيمة غذائية عالية.

خلال شهر رمضان.. مشروب صحي ومغذي مضاد للالتهابات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحد المشروبات الصحية والمغذية يكون مضاد للالتهابات.

مشروب الكيوي بالفراولة والليمون

المكونات:

  • كيوي
  • فراولة
  • ليمون
  • ماء
  • عسل نحل

طريقة عمل مشروب الكيوي بالفراولة والليمون

  1. في الخلاط ضعي المكونات كلها معا واخلطيهم جيدا
  2. ضعي المشروب في كوب التقديم.
  3. مدة تحضير المشروب؛
  4. يستغرق مدة تحضير المشروب ما يقرب من ٥ دقائق فقط للتحضير.

ما هي القيمة الغذائية لمشروب الكيوي

الكيوي غني بفيتامين C وله خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد أولئك الذين يتعاملون مع حب الشباب عن طريق خفض إنتاج الزهم في المسام بشكل كبير. يوقف تخثر الدم: تم ربط الكيوي بانخفاض تخثر الدم وتنظيم ضغط الدم من خلال تقليل مستويات الدهون في الدم. وقد لوحظ أن هذا يحدث دون التسبب في زيادة في مستويات الكوليسترول في الدم.

ما الفوائد الخاصة بتناول الفراولة

أما عن الفراولة تساعد في تحسين صحة الدماغ، وإبطاء وتيرة تداعي وفقدان الذاكرة الذي قد ينشأ مع التقدم الطبيعي في السن. زيادة عدد الحيوانات المنوية. تخفيف حدة الألم الذي قد يرافق الأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والنقرس. تحسين صحة الحمل، وخفض فرص إصابة الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية.

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ما فائد تناول الليمون

اما عن الليمون، فيحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، كما أن مساهمته في إنتاج الكولاجين تجعله مفيدًا للحفاظ على سلامة الشرايين، كما أنه يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب والكلى.

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