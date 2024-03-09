لعشاق الفول المدمس.. طريقة تدميس الفول للسحور في رمضان

طريقة تدميس الفول للسحور فى رمضان، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك مع بدأ أقتراب الشهر الكريم حيث تزايد اللبحث عن طرق عمل العديد من الوجبات والأطعمة التى اشتهر بها الشهر الكريم.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر، خلال التقرير التالي:

طريقة تدميس الفول للسحور فى رمضان

مقادير عمل الفول المدمس في المنزل

نصف كيلو من الفول

جزرة مبشورة

نصف كوب من العدس الأصفر

لمونة مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة من الخل

ربع كوب من زيت الطعام

ملعقة كبيرة من الدقيق

طريقة تدميس الفول للسحور فى رمضان

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

غسل الفول جيدا قبل نقعه

نقع الفول في كمية من (الماء المغلي) وذلك من ساعة لساعتين فقط

تصفية الفول من ماء النقع جيدا لأنه يحتوي على بعض المواد المسببة للغازات

وضع الفول في وعاء التدميس ثم إضافة باقي المكونات بالترتيب: وهي الجزر المبشور ثم العدس ثم الليمونة

تكملة وعاء التسوية بالماء المغلي.

إضافة ملعقة الخل وهي السر في احمرار لون الفول المدمس وجعل لونه يشبه الكهرمان ثم إضافة الزيت لباقي المكونات

يترك الوعاء على نار هادئة تماما حتى تمام النضج في مدة لا تقل عن 5 ل6 ساعات.

ولا يتم فتح الغطاء مطلقا قبل مرور 3 ساعات على الأقل

بعد مرور الثلاث ساعات الأولى يمكن فتح الغطاء لمتابعة الماء وإذا تم نقصه فيجب تزويده بالماء المغلي

بعد مرور ثلاث ساعات أخرى يتم نضج الفول

إضافة ملعقة الدقيق مع نصف كوب من الماء وتقليبه جيدا ثم إضافة الخليط لقدر التسوية.

ترك الخليط لمدة نصف ساعة أخرى

ملحوظة :

يجب استخدام الماء المغلي عند نقع وتدميس الفول وليس الماء البارد، لأن الماء البارد من شأنه جعل قشرة الفول المدمس صلبة وخشنة كما أنه يطيل مدة التسوية، إما إضافة الماء المغلي عند النقع والتدميس فهو السر في سرعة تسوية الفول في أقل وقت ممكن، والحصول على لون أحمر كهرماني