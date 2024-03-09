السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعشاق الفول المدمس.. طريقة تدميس الفول للسحور في رمضان

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

طريقة تدميس الفول  للسحور فى رمضان، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك مع بدأ أقتراب الشهر الكريم حيث تزايد اللبحث عن طرق  عمل العديد من الوجبات والأطعمة التى اشتهر بها الشهر الكريم.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر، خلال التقرير التالي:

طريقة تدميس الفول  للسحور فى رمضان

 

مقادير عمل الفول المدمس في المنزل

نصف كيلو من الفول 

جزرة مبشورة

نصف كوب من العدس الأصفر

لمونة مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة من الخل

ربع كوب من زيت الطعام

ملعقة كبيرة من الدقيق

جدول أكلات شهر رمضان.. طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

طريقة تدميس الفول  للسحور فى رمضان

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

 

غسل الفول جيدا قبل نقعه

نقع الفول في كمية من (الماء المغلي) وذلك من ساعة لساعتين فقط

تصفية الفول من ماء النقع جيدا لأنه يحتوي على بعض المواد المسببة للغازات

وضع الفول في وعاء التدميس ثم إضافة باقي المكونات بالترتيب: وهي الجزر المبشور ثم العدس ثم الليمونة

تكملة وعاء التسوية بالماء المغلي.

إضافة ملعقة الخل وهي السر في احمرار لون الفول المدمس وجعل لونه يشبه الكهرمان ثم إضافة الزيت لباقي المكونات

يترك الوعاء على نار هادئة تماما حتى تمام النضج في مدة لا تقل عن 5 ل6 ساعات.

 ولا يتم فتح الغطاء مطلقا قبل مرور 3 ساعات على الأقل

بعد مرور الثلاث ساعات الأولى يمكن فتح الغطاء لمتابعة الماء وإذا تم نقصه فيجب تزويده بالماء المغلي

بعد مرور ثلاث ساعات أخرى يتم نضج الفول 

إضافة ملعقة الدقيق مع نصف كوب من الماء وتقليبه  جيدا ثم إضافة  الخليط لقدر التسوية.

 ترك الخليط  لمدة نصف ساعة أخرى

ملحوظة :

يجب استخدام الماء المغلي عند نقع وتدميس الفول وليس الماء البارد، لأن الماء البارد من شأنه جعل قشرة الفول المدمس صلبة وخشنة كما أنه يطيل مدة التسوية، إما إضافة الماء المغلي عند النقع والتدميس فهو السر في سرعة تسوية الفول في أقل وقت ممكن، والحصول على لون أحمر كهرماني

 

 

طريقة تدميس الفول سحور رمضان جزرة مبشورة طريقة تدميس الفول للسحور فى رمضان طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

مواد متعلقة

أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم

الأكثر قراءة

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام بكفر الشيخ

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات