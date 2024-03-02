هذه المشروبات تحميك من الالتهابات وتساعدك على تنظيم عملية الهضم

يبحث معظمنا عن مشروبات مميزة خلال شهر رمضان الكريم، ونوضح مشروب مميز ويمنح الجسم الكثير من الفوائد للجسم خلال شهر رمضان.

المكونات:

فروالة.

بطيخ.

ماء.



الطريقة:

اخلطي المكونات معا فى الخلاط الكهربائي

ضعي الخليط فى كوب التقديم.

ما هي فوائد تناول مشروب الفراولة بالبطيخ.



الفراولة:

مثل أنواع التوت الأخرى، تعتبر الفراولة من بين الفواكه الأقل في السعرات الحرارية والسكر والأعلى في الألياف ومضادات الأكسدة. كوب واحد من الخام يوفر 52.5 سعرة حرارية و11 جرام من الكربوهيدرات مع حوالي 3 جرام من الألياف و8 جرام من السكر.

وقد تم بحث الفراولة لقدرتها على مكافحة السرطان، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب، والسكري، والتنكس العصبي، والسمنة.

وقد تم اقتراح التوت، بما في ذلك الفراولة، كعلاج للالتهاب المرتبط بالسمنة، وهي حالة تزيد من المخاطر الصحية الأخرى، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، والسرطان.



البطيخ:

البطيخ حلو جدًا، ولكن ثبت أن الماء ومضادات الأكسدة والمواد المغذية والألياف التي يحتوي عليها تدعم فقدان الوزن الصحي. في إحدى الدراسات، تناول 33 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة كوبين من البطيخ أو نفس العدد من السعرات الحرارية من البسكويت قليل الدسم يوميًا لمدة أربعة أسابيع. أفاد أكلة البطيخ أنهم شعروا بمزيد من الشبع لمدة تصل إلى 90 دقيقة، مما يعني أنهم شعروا بجوع أقل وامتلاء ورغبة أقل في تناول المزيد. كما شهدت مجموعة البطيخ أيضًا انخفاضًا كبيرًا في وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ونسب الخصر إلى الورك، وضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى)، والإجهاد التأكسدي، وهو خلل في الجسم يؤدي إلى تلف الخلايا.

كما أن البطيخ يحتوي على سعرات حرارية أقل مما يتوقعه الكثير من الناس. يوفر الكوب الواحد 46.5 سعرة حرارية وحوالي 12 جرامًا من إجمالي الكربوهيدرات، منها حوالي 10 جرامًا سكرًا والباقي على شكل ألياف.