لا يفوتك هذا المساء| إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه».. التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

إشادة واسعة نالها التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف لنقل قناة "الحياة" صلاة التراويح من مسجد الحسين وغيره، للمزيد اضغط هنا.

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس وزير البترول، وافق على على اقرار العلاوة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل العاملين بقطاع البترول، للمزيد اضغط هنا.

منافس الأهلى المحتمل.. الترجى يهزم النجم الساحلى فى الدورى التونسى

فاز الترجي على مضيفه النجم الساحلي 1ـ صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم، للمزيد اضغط هنا.

«عتبات البهجة».. الفخرانى: سعيد بعودتى لجمهور الدراما وأتمنى رضا الجمهور

أعرب النجم الكبير يحيى الفخرانى عن سعادته بالعودة للدراما التليفزيونية فى الموسم الدرامى الرمضانى الجديد، بعد غياب ٣ سنوات، عبر مسلسله الجديد «عتبات البهجة»، المكون من ١٥ حلقة، الذى يبدأ عرضه، غدا، على شاشة «dmc» ومنصة «WATCH IT» الرقمية، للمزيد اضغط هنا.

الكبير أوي 8 وبيت الرفاعي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

أعلنت قناة ON الفضائية عن خريطة مواعيد عرض مسلسلات الموسم الرمضاني والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة وتضم القائمة عدد من المسلسلات لكبار النجوم ومن بينهم مسلسل “بيت الرفاعي” و"حق عرب" و"الكبير أوي 8" وغيرهم، للمزيد اضغط هنا.