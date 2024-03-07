الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| تغريم فودافون مصر بسبب "أزمة الثلاثاء".. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" بالشيخ زايد

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

لا يفوتك هذا المساء|تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»…الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مراسل "فى المساء مع قصواء": تم استقبال 30 مصابًا بغزة من معبر رفح

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركة فودافون مصر عشرين مليونا وخمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس 2024، للمزيد اضغط هنا.

 

الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

كشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، للمزيد اضغط هنا.

 

الدوري الأوروبي: ليفربول يتقدم على سبارتا براج بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على مضيفه سبارتا براج التشيكي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد، للمزيد اضغط هنا.

 

بشرى سارة.. ترميم تسجيلات نادرة للقرآن بصوت محمد رفعت

انتهت مدينة الإنتاج الإعلامي من ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت ومعالجتها هندسيًا بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، للمزيد اضغط هنا.

 

كل ما تريد معرفته عن شخصية حسن الصباح قبل عرض "الحشاشين"

حقق الإعلان الرسمي للملحمة الدرامية "الحشاشين" نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضه، وكان لافتًا للنظر ببرومو المسلسل، ضخامة الإنتاج والصورة التي ظهر بها الديكورات، والمزيكا والملابس، والتي اتضح منها حجم الإنتاج الضخم الذي حظى به العمل حتى ظن كثيرون أنه تم تصويره خارج مصر، للمزيد اضغط هنا.

 

لا يفوتك هذا المساء فودافون مصر الدكتورة نادي صحي ليفربول

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