الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بشرى سارة.. ترميم تسجيلات نادرة للقرآن بصوت محمد رفعت

الشيخ رفعت يقرأ والملك
الشيخ رفعت يقرأ والملك يستمع

انتهت مدينة الإنتاج الإعلامي من ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت ومعالجتها هندسيًا بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة.

 وأقامت المدينة احتفالية كبيرة احتفاءًً لهذا الإنجاز الكبير، حضرها عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وهناء محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، وإسماعيل دويدار نائب رئيس شبكة القرآن الكريم، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الجبالي أن مدينة الإنتاج الإعلامي يسعدها ويشرفها ونحن على مشارف شهر رمضان أن تعلن الانتهاء من ترميم هذه النسخة النادرة للشيخ محمد رفعت، والمعروف بقارئ رمضان و"قيثارة السماء" وأن هذا اليوم هو يوم فخر لمدينة الإنتاج الإعلامي نعتز به جميعًا، مضيفًا أنه آن الأوان أن يخرج كل هذا التراث العظيم للشيخ محمد رفعت ليتمتع بالاستماع إليه عدد كبير من عشاق صوت الشيخ وذلك بعد أن تم إحياءه مرة أخري بمركز التراث السمعي والبصري بالمدينة، وذلك إنطلاقًا من دور المدينة في الحفاظ علي التراث الوثائقي المسجل والمصور وحفظ حق الأجيال القادمة للإطلاع علي هذه الكنوز الوثائقية.

من جانبها قدمت حفيدة الشيخ محمد رفعت الشكر للمدينة علي المجهود الكبير الذي بذلته في ترميم هذه التسجيلات النادرة التي كانت تحتاج إلي تقنيات حديثة لم تتوفر إلا في مدينة الإنتاج الإعلامي.

واستعرض المهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بالمدينة، المراحل الفنية والهندسية التي تمت منذ إستلام النسخ المتهالكة من التسجيلات النادرة حتي خروجها إلي النور  ، بهذه الجودة العالية والتي إستغرقت مايقرب عن عام ونصف العام.

مدينة الإنتاج الإعلامي ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة الشيخ محمد رفعت إحياء التراث السمعي والبصري حفيدة الشيخ محمد رفعت

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