إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

إشادة واسعة نالها التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف لنقل قناة "الحياة" صلاة التراويح من مسجد الحسين وغيره.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الإشادة بالحدث الروحاني العظيم، مؤكدين أن نقل قنوات المتحدة صلاة التراويح بشكل يومي أصبح من الأمور الأساسية في شهر رمضان.



الحدث الأعظم والأبرز في رمضان

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون “الحياة”، إن صلاة التراويح هى الحدث الأعظم والأبرز في رمضان.

وأكد التوني أن شبكة تليفزيون الحياة ستذيع لجمهورها صلاة التراويح، من مسجد سيدنا الحسين، وهو أمر اعتادت عليه، خلال السنوات الأخيرة، نظرًا للشعبية الكبيرة والاهتمام الجماهيري بالحدث الروحاني العظيم.

وصرح التوني بأن تغطية صلاة التراويح على قناة الحياة تأتي في إطار التعاون الكبير بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف والنجاح الكبير الذي تحقق بسبب الدعم اللامحدود من الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف.

وأعلن التوني أن القارئ الطبيب أحمد نعينع، هو أول من يؤم المصلين، الليلة، في صلاة التراويح من مسجد الحسين.

نقلة غير مسبوقة في تاريخ التليفزيون

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إنه شهد على حدث نقل صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن قناة الحياة بذلت مجهودًا العام الماضي لبث شعائر صلاة التراويح.

وتابع الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم "، والمذاع على فضائية " الحياة "، أن نقل صلاة التراويح تسبب في عمل نقلة غير مسبوقة في تاريخ التليفزيون، وكان سببًا في فرح وسرور المصريين.

أكمل: “كان بتجيلي تليفونات من جوه مصر تعبر عن فرحتهم بالبث التليفزيوني لصلاة التراويح من مسجد الحسين”.

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، الشكر لقناة الحياة على ما قامت به العام الماضي من إذاعة صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين واستمرار الفاعلية هذا العام، قائلًا: "ما فعلته قناة الحياة من نقل بث لصلاة التراويح نقلة غير مسبوقة في تاريخ البث".

وأشار إلى أن هناك استعدادات وغرفة عمليات لمتابعة الفعاليات خلال شهر رمضان تنتهي مع انتهاء صلاة عيد الفطر واستعدادات غير عادية، وهذا العام سيكون هناك أكثر من 33 ألف مجلس تلاوة للقرآن خلال الشهر وأنشطة قرآنية ودعوية وفي برنامج اسمه صحح قراءتك في 1500 مسجد يقرأ كل يوم ربع جزء وسيكون عقب صلاة العصر مباشرة ومستمرة لحين الانتهاء من ختم القرآن الكريم.

واستكمل: "هيكون في مجالس تلاوات قرآنية ومقارئ سيدات وجمهور وسهرات قرآنية ومكاتب تحفيظ"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 9 آلاف مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وفي 32 ألف لقاء مع الأطفال وسيكون اللقاء يوم الخميس في كل المساجد التي يقام بها صلاة التراويح.

تفاعل الآلاف على “السوشيال ميديا”

وتفاعل الآلاف على “السوشيال ميديا” مع نقل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لصلاة التراويح من بعض المساجد المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدوا أن هذه الخطوة تُعدّ بادرة إيجابية تُسهم في إيصال رسالة الإسلام السمحة إلى جميع أنحاء العالم وتعزيز الشعور الديني لدى المشاهدين.

وأضافوا أن الخطوة المتجددة تُؤكّد حرص الشركة على الاهتمام بروحانيات المشاهدين وخلق بيئة إعلامية إيجابية تُشجّع على التوازن بين الترفيه والتعليم والدين، وتُسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي بين المشاهدين وخلق جو من التعاون والألفة.

وتُعبّر عن التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية ودعمها للمجتمع من خلال توفير الخدمات التي تُسهل على أفراده أداء عباداتهم.

وتُعدّ هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به من قبل القنوات الفضائية الأخرى في دعم المشاهدين وتعزيز روحانياتهم.

وتُؤكّد أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

وتُشجّع على بذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة التسامح والاحترام بين جميع أفراد المجتمع.