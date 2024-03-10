الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

وزير البترول
وزير البترول

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس وزير البترول، وافق على على اقرار العلاوة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل العاملين بقطاع البترول.

 

الهيئة العامة للبترول

وكشف المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن يصدر قرار الوزير اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2024 من الهيئة العامة للبترول ومخاطبة كل الشركات لسرعة التنفيذ.

 

منحة عيد البترول

كما أوضح المصدر، أن وزير البترول وافق أيضًا على زيادة منحة عيد البترول نصف شهر من 3300 إلى 4100 جنيه، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ومنها مصر.

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية للشركات الاستثمارية والمشاركة، فإن الحد الأقصى للعلاوة هو 12%، بما لا يتجاوز 600 جنيه لكل من رئيس الشركة ونائبه، بالنسبة للمساعدين والمديرين العامين، تحدد العلاوة بـ525، ولنواب المديرين العامين بـ475، بينما يُحدد مبلغ العلاوة للمستوى الأول بـ400.

أما بالنسبة للشركات التابعة للقطاع العام والهيئات والشركات القابضة، فإنها لا تخضع لحد أقصى للعلاوة الدورية

فيما يخص الحوافز الثابتة، فقد تم تحديدها كالآتي:

- رئيس الشركة يحصل على حافز قدره 900 جنيه.

- مساعد رئيس الشركة يتلقى 850 جنيهًا.

- كل من المدير العام ومساعد المدير العام يحصلان على 800 جنيه.

- العاملون في المستوى الأول يتلقون حافزًا قدره 750 جنيهًا.

- المستوى الثاني يتلقى حافزًا قدره 700 جنيه.

- وأخيرًا، المستوى الثالث يتلقى حافزًا قدره 650 جنيهًا.

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

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وفى سياق متصل، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عن تحديد جداول زمنية جديدة لساعات العمل خلال شهر رمضان لجميع الموظفين في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل قسم والمتطلبات الإنتاجية لمختلف المواقع والحقول، على أن يتم تطبيق هذه المواعيد الجديدة بداية من صباح غد الإثنين.

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