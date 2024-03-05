الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول ولجنة الطاقة يبحثان تحديات وإنجازات القطاع

وزير البترول
وزير البترول

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استثمار التواصل والتعاون مع البرلمان ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى دعم مسيرة العمل والإنتاج فى ظل عناية الوزارة بما تقدمه اللجنة من طلبات واقتراحات وأفكار تدعم العمل وتلافى أى تقصير قد يطرأ، مؤكدًا أن الاستراتيجية المتكاملة التى تعمل بها اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية هى إحدى نتاج هذه المناقشات، وأسفر عنه وضوح جهود التنمية المجتمعية التى كانت متناثرة.

 مدرسة حقل ظهر 

أشار وزير البترول إلى أن مدرسة حقل ظهر والمركز المتميز بها التى تم تفقدها اليوم، ومركز الشباب والوحدة الصحية اللذان تمت إقامتهما بمحافظة بورسعيد، تمت إقامتها هى والمشروعات المختلفة للمسئولية المجتمعية فى مختلف المحافظات من خلال تواجد مشروعات البترول، سواء بحث أو استكشاف أو إنتاج أو مصافى التكرير ومراكز توزيع السولار والبنزين والبوتاجاز، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

أكد الملا خلال رده على استفسارات وأسئلة وطلبات أعضاء  لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على استمرار الوزارة فى دعم استراتيجية المسئولية المجتمعية، لافتًا إلى العمل على إنشاء مدرسة متخصصة للتعدين الحرفى الفنى فى مرسى علم، وإنشاء مستشفى للطوارئ بأسيوط بتكلفة حوالى 270 مليون جنيه.

أوضح الوزير جهود دعم أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة البحر الأحمر التى تم توقيع اتفاقيات خاصة بها ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر بها مطلع العام المقبل، كما أن لدينا المزايدة المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول المقرر إقفالها نهاية الشهر الجاري، ونعمل على تحقيق نتائج جيدة بهذه المنطقة البكر لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نشاط البحث والاستكشاف بها.

وأوضح الوزير أن رحلة العمل التى نسير فيها معًا تحتاج لاستمرار التكاتف فى مواجهة التحديات الحالية التى نشهد معًا انفراجة فيما يخص توفير العملة الصعبة واستيراد المكونات الاستيرادية الخاصة بالمشروعات، كما أوضح جهود الوزارة فيما يخص تنمية وزيادة الاستثمارات فى صناعة الهيدروجين.

وأشار إلى أن الحكومة والمجلس كفريق واحد لصالح الوطن أن استمرار الدولة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي هو أمر ضرورى وحتمى فى ظل امتلاكها قاعدة بيانات قوية تمكنها من إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، لافتًا إلى أهمية تبنى اللجنة دعم الوزارة فى زيادة الوعى فيما يخص الموضوعات البترولية المطروحة، وأن تواجد أعضاء اللجنة بحقل ظهر ومتابعتهم على أرض الواقع اليوم لانتظامه فى الإنتاج وخطط الاستثمار والحفر الموضوعة يمثل دعمًا كبيرًا للعمل والجهود المبذولة.

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من جانبه، أكد طلعت السويدى رئيس اللجنة ونوابه على أهمية الجولة التفقدية واهتمام الوزير بالرد والتوضيح ودعم أواصر التعاون مع اللجنة ومجلس النواب ودعمهم لقطاع البترول فى الاستمرار فى تحقيق نتائج أعمال متميزة.

وزير البترول لجنة الطاقة مجلس النواب مدرسة حقل ظهر إنشاء مدرسة متخصصة للتعدين

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