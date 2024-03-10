الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رويترز: مصر تواصلت مع حماس وإسرائيل بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية عن مصدرين أمنيين، اليوم الأحد، أن مصر أجرت اتصالات مع حركة حماس وإسرائيل اليوم، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

فيما تسارع الولايات المتحدة ومصر وقطر الخطى لإنجاح مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة قبل ساعات على حلول شهر رمضان، في الوقت الذي يضع سكان القطاع آمالًا عريضة على الدفع نحو وقف إطلاق النار لالتقاط الأنفاس بعد حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أوقعت ما يتجاوز 30 ألف قتيل، وأدت إلى كارثة إنسانية وصحية واسعة.

تحركت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع نحو إنجاح المفاوضات، إذ التقى رئيس وكالة المخابرات الأمريكية بيل بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد برنياع، الجمعة، للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها الإفراج عن عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين.

الرهائن الإسرائيليين حركة حماس إسرائيل غزة اطلاق النار مصر قطر

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