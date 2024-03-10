إزالة 16 حالة تعدٍ بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك بالمرحلة الثانية من الموجة الـ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة

وشهد اليوم الأحد، تنفيذ ١٦حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، بحضور نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون ومسئولي الزراعة، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ١٨ قيراطًا و٢١ سهمًا لتعديات على أملاك الدولة.

وكانت حالات التعدي عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان على أراض بولاية الزراعة.

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ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.