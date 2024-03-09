إدارة بايدن تطلب من حكومة الاحتلال التعهد بعدم عرقلة المساعدات إلى غزة

أفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على تعهد باستخدام السلاح الأمريكي "وفق القانون الدولي فقط".

ونقل الموقع عن مصادره أن إدارة بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على تعهد بعدم عرقلة أية مساعدات أمريكية، أو مساعدات تحظى بدعم أمريكي إلى غزة.

كما طلبت إدارة بايدن، من إسرائيل التوقيع على التعهد حتى منتصف مارس، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعم هذا التعهد.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشًا صريحًا معه بشأن الحرب في القطاع.

وردًا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يتعين على نتنياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية، قال بايدن "نعم عليه القيام بذلك"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.