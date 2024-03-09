السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إدارة بايدن تطلب من حكومة الاحتلال التعهد بعدم عرقلة المساعدات إلى غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على تعهد باستخدام السلاح الأمريكي "وفق القانون الدولي فقط".

ونقل الموقع عن مصادره أن إدارة بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على تعهد بعدم عرقلة أية مساعدات أمريكية، أو مساعدات تحظى بدعم أمريكي إلى غزة.

كما طلبت إدارة بايدن، من إسرائيل التوقيع على التعهد حتى منتصف مارس، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعم هذا التعهد.

وكان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشًا صريحًا معه بشأن الحرب في القطاع.

وردًا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يتعين على نتنياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية، قال بايدن "نعم عليه القيام بذلك"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن السلاح الأميركي القانون الدولي عرقلة مساعدات أميركية غزة إسرائيل

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

آخرها دعم قرار محكمة العدل.. جهود مصر لحقن دماء الفلسطينيين تتواصل

نيوهامبشاير.. منافسة صعبة وترجيحات كفة ترامب على هايلى

الجارديان: بريطانيا ستطالب بتخفيف المعاناة فى غزة أمام مجلس الأمن اليوم

قرار صادم من إسرائيل بشأن تواجد الصحفيين فى قطاع غزة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

خالد الجندي: على المسلمين أن يختتموا العام الجاري بالتوبة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

المنقبون عن الآثار فى بنى سويف: "كنا نحلم بالحصول على الدولارات"

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات