الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

قرار صادم من إسرائيل بشأن تواجد الصحفيين فى قطاع غزة

الصحفيين فى قطاع
الصحفيين فى قطاع غزة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طعنا تقدمت به منظمات إعلامية دولية للسماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

 

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ادعت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن القيود مبررة لأسباب أمنية، لأن الدخول المستقل للصحفيين يمكن أن يعرض الجنود الإسرائيليين في غزة للخطر.

 

وقالت المحكمة في حكمها، إن “السماح للصحفيين بدخول غزة يمكن أن يكشف عن تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات، بطريقة يمكن أن 'تعرضهم لخطر حقيقي”.

 

بدورها، قالت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، التي طرحت الالتماس كممثل لعشرات المنظمات الإعلامية الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم.

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