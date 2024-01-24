الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيوهامبشاير.. منافسة صعبة وترجيحات كفة ترامب على هايلى

ترامب وهيلي
ترامب وهيلي

أجرت ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أول انتخابات تمهيدية رئاسية منذ أكثر من 100 عام، في ظل حرص حكومة الولاية على حماية مكانتها باعتبارها الانتخابات التمهيدية الأولى في البلاد.

 

وبحسب شبكة سي إن إن  الأمريكية، أظهر استطلاع جديد أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظاً ويحظى بدعم بنسبة 50٪ بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في ولاية هامبشاير وتبلغ نسبة تأييد أقرب منافسي ترامب، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، 39%. 

 

وقد اكتسب كلاهما مؤيدين منذ آخر استطلاع أجرته شبكة سي إن إن/الأمم المتحدة في أوائل يناير (عندما حصل ترامب على 39% مقابل 32% لهايلي). 

 

وركزت هيلي على الناخبين الذين لم يعلن عنهم، على أمل أن يتمكنوا من مساعدتها في مواجهة قاعدة ترامب الجمهورية الملتزمة.

 

ترامب واول تعليق على انسحاب ديسانتيس 

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وفي سياق متصل، قال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يريد التعليق عندما سئل عما إذا كان قد تحدث شخصيًا مع رون ديسانتيس منذ انسحاب حاكم فلوريدا من السباق يوم الأحد ودعم ترامب.

 

وقال ترامب: “نعم، لا أريد التعليق على ذلك”، "لقد أيدني."

 

وذكرت شبكة سي إن إن يوم الإثنين أن ترامب وديسانتيس لم يتحدثا منذ انسحاب ديسانتيس من السباق، لكن فريق ترامب تواصل مع فريق ديسانتيس وأصدر دعوة مفتوحة للقيام بحملة مع الرئيس السابق.

 

انهاء حملة ديستانتيس 

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الانتخابات الأمريكية 2024| واشنطن بوست: نيوهامبشاير فرصة "هيلى" الأخيرة أمام ترامب


وأجرى ديسانتيس أول مقابلة له منذ إنهاء حملته، حيث قال إن ترامب سيفوز بولاية نيو هامبشاير لكنه اعترف بوجود "مشكلة الحماس بشكل عام".

 

 وقال إن الجمهوريين بحاجة إلى إيجاد طريقة لجذب الناخبين وتوقع أن أي زيادة في إقبال الناخبين ستكون بين الناخبين الليبراليين ضد ترامب.

 

ومن جانبه، رفض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الثلاثاء القول ما إذا كان سيؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

 

وأضاف: «ليس لدي أي إعلان لأعلن عنه بشأن الانتخابات الرئاسية. في الواقع، ربما تتذكرون جميعًا أنني ابتعدت عن الأمر بشكل أساسي.

 

 وقال ماكونيل: “عندما أغير رأيي بشأن ذلك، سأخبركم بذلك”.

الانتخابات الامريكية هامبشاير هيلي ترامب

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