السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تجرى عملية إسقاط جوى للمساعدات فى شمال غزة

إسقاط جوي أخرى للمساعدات
إسقاط جوي أخرى للمساعدات الإنسانية

أجرت الولايات المتحدة عملية إسقاط جوي أخرى للمساعدات الإنسانية في شمال غزة يوم السبت، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الإسقاط الجوي شمل إمدادات تعادل أكثر من 41400 وجبة و23000 زجاجة مياه.

تأتي عمليات الإنزال الجوي مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أبلغ الفلسطينيون عن وفيات بسبب الجوع واضطرارهم إلى تقنين الغذاء للأطفال.

كما أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن هذا الأسبوع عن خطط للولايات المتحدة لبناء ميناء جديد في غزة للمساعدة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. لكن الأمر سيستغرق أسابيع قبل أن يصبح الميناء جاهزًا للعمل.

وانتقد مسئولون من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة جهود المساعدات الأمريكية ووصفوها بأنها غير كافية طالما استمرت حليفتها إسرائيل في فرض قيود شديدة على دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.

الولايات المتحدة إسقاط جوي شمال غزة الإسقاط الجوي إمدادات الرئيس الأمريكي جو بايدن

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