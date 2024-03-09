الاحتلال: قصفنا أحد أكبر الأبراج السكنية فى رفح جنوب غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف أحد أكبر الأبراج السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الليل، قائلًا إنه يضم "أصولًا عسكرية لحماس"، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، ردًا على استفسار حول الغارة، قال الجيش الإسرائيلي: "تم التخطيط لأعمال إرهابية ضد قواتنا والجبهة الداخلية المدنية من هذا الأصل".

وكتبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "بحسب مصدر عسكري، تم استخدام المبنى من قبل ما يسمى بلجنة الطوارئ التابعة لحماس".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه حذر سكان برج المصري المكون من 12 طابقًا قبل الغارة، وقال إنهم جميعا أخلوا المبنى في الوقت المناسب.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن عشرات الأسر التي تعيش في البرج أصبحت بلا مأوى على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقًا للسكان. إلا أن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت أن "عشرات المدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة".