"الحوثى" تستهدف مدمرات حربية أمريكية فى البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، عن استهداف مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بطائرات مسيرة، حسبما قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في أحدث هجوم للجماعة الحوثية على الملاحة في المنطقة في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربًا على غزة.

وأضاف سريع أن الحوثيين "سيستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي حتى توقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق إن القوات الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر وخليج عدن صباح السبت.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية أيضًا، أطلق الحوثيون صاروخين من اليمن على خليج عدن على السفينة المملوكة لسنغافورة M/V Propel Fortune يوم الجمعة، لكن الصواريخ لم تصب السفينة، ولم تقع إصابات.

ويأتي ذلك بعد أيام من الهجوم العنيف الأول الذي شنته الجماعة المسلحة في هجماتها المستمرة في البحر الأحمر.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد الطاقم وأصيب أربعة آخرون يوم الأربعاء في خليج عدن بعد أن أصاب صاروخ باليستي حوثي سفينة M/V True Confidence، وهي ناقلة بضائع مملوكة ليبيريا وترفع علم بربادوس.