الحكومة الروسية تعلن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة لدعم قطاع الأعمال

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة في مناطق موردوفيا وروستوف وتفير، بالإضافة إلى توسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين موجودتين في منطقتي كالوجا وليبيتسك.



وأكدت الحكومة الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنها "تواصل العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمرين تنفيذ مشاريع مهمة لتنمية الاقتصاد بشروط تصب في صالحهم".



وبحسب البيان، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القرارات المتعلقة بإنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة وتوسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين قائمتين في 5 مناطق بمختلف أنحاء روسيا.