السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحكومة الروسية تعلن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة لدعم قطاع الأعمال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن إنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة في مناطق موردوفيا وروستوف وتفير، بالإضافة إلى توسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين موجودتين في منطقتي كالوجا وليبيتسك.

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وأكدت الحكومة الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنها "تواصل العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمرين تنفيذ مشاريع مهمة لتنمية الاقتصاد بشروط تصب في صالحهم".

 

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وبحسب البيان، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القرارات المتعلقة بإنشاء 3 مناطق اقتصادية خاصة جديدة وتوسيع منطقتين اقتصاديتين خاصتين قائمتين في 5 مناطق بمختلف أنحاء روسيا.

الحكومة الروسية 3 مناطق اقتصادية مناطق موردوفيا وروستوف وتفير توسيع منطقتين منطقتي كالوجا وليبيتسك دعم الأعمال التجارية لتنمية الاقتصاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين توسيع منطقتين اقتصاديتين

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